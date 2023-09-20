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В США прокомментировали слова Путина о новом виде оружия

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон призвал США прислушаться к словам Путина про оружие

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ВЭФ

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что США должны быть обеспокоены словами президента России Владимира Путина о новом виде оружия.

Джонсон указал, что на прошлой неделе российский лидер сделал несколько заявлений, в которых намекнул, что у РФ есть «другие виды оружия в разработке».

«Почему это важно? Пять лет назад они сказали, что обладают гиперзвуковыми ракетами, но мы тогда рассмеялись. <…> Сейчас уже не до смеха», — сказал бывший аналитик ЦРУ.

По словам Джонсона, сотрудники департамента обороны и Объединенного комитета начальников штабов США были шокированы, когда российские войска применили на Украине гиперзвуковое оружие.

12 сентября Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил о проведении в России работ по оружию на новых физических принципах.

Под «оружием на новых физических принципах» обычно понимается то, которое использует качественно новые или ранее не используемые технологии и принципы действия. Среди такого оружия — лазерное, инфразвуковое, радиочастотное и другие виды оружия.

20 сентября Министерство обороны России сообщило, что корвет «Стойкий» провел ракетные стрельбы на Балтике.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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