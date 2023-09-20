В Белом доме прокомментировали темпы поставок оружия Украине

Соединенные Штаты не отстают в поставках оружия Украине. Об этом заявил в интервью телеканалу Sky News представитель Белого дома Джон Кирби.

Репортер обратил внимание на то, что Украине пришлось целый месяц ждать танков, а самолетов-истребителей F-16 эта страна так и не получила.

«Нет, мы не отстаем, я решительно не соглашаюсь с этим утверждением», — заявил Кирби.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины были обеспечены всем, о чем просило их командование для проведения контрнаступления.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN выразил уверенность в скором получении Киевом ракет ATACMS американского производства.

При этом в том же интервью политик отметил, что не может с твердой уверенностью сказать, каких успехов достигнут украинские Вооруженные силы в ходе контрнаступления.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.