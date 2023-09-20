Новым регионам России предстоит стать частью одного из военных округов

Новые регионы России — Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области — станут частью Южного военного округа с 1 марта 2024 года, проект указа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Установить с 1 марта 2024 года следующее военно-административное деление Российской Федерации», — указано в проекте.

Кроме новых регионов также вводятся изменения в общий состав военных округов — вновь появятся Ленинградский и Московский военные округа за счет тех регионов, которые на данный момент являются частью Западного военного округа и Северного флота (отдельный военный округ).

Ранее Государственная дума приняла проект нового государственного праздника — Дня воссоединения новых регионов с Россией 30 сентября.

В пояснительной записке указано, что решение принять в состав Российской Федерации Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую область было принято на основе исторической общности народов и волеизъявления миллионов людей, населяющих эти регионы.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.