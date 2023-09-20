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В Иране высоко оценили уровень военного сотрудничества с Россией

Глава МО Ирана Аштиани назвал беспрецедентным развитие отношений с Россией

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Vahid Salemi/AP

Министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани назвал беспрецедентным развитие отношений с Россией в оборонной сфере, сообщает ТАСС.

«За последнее десятилетие наши отношения в оборонной сфере и в сфере безопасности получили беспрецедентное развитие. Ваш визит и подписание меморандума о взаимопонимании знаменует наступление совершенно нового, принципиально нового периода в наших двусторонних отношениях», — заявил Аштиани на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Аштиани отдельно отметил роль Шойгу в этом процессе, заявив, что усилия главы российского Минобороны сложно переоценить.

Глава военного ведомства Ирана отметил, что даже европейские страны задумались о необходимости строить многополярный мир.

Ранее министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу заявил об укреплении стратегического партнерства в оборонной сфере России и Ирана.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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