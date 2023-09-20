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Генсек НАТО Столтенберг заявил, что прекращение поддержки Киева дорого обойдется Западу

Столтенберг уверен, что США продолжат выделять Украине деньги

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Ints Kalnins/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что США продолжат оказывать финансовую поддержку Киеву на фоне опасений республиканцев касательно отсутствия контроля за выделенными Украине денежными средствами, передает агентство Bloomberg.

«Уверен, что США и союзники по НАТО будут продолжать поддерживать Украину», — сказал он.

По мнению Столтенберга, прекращение поддержки Украины обойдется западным странам «значительно дороже в долгосрочной перспективе». Столтенберг подчеркнул, что в таком случае союзники станут «уязвимыми для российского или китайского принуждения и военных угроз». Он отметил, что поддержка Запада имеет для Украины огромное значение.

Также Йенс Столтенберг заявил, что Украина нуждается в средствах противовоздушной обороны (ПВО). Он указал, что Североатлантический альянс готов к длительному пути в вопросе поддержки Украины.

До этого обозреватель Джозеф Боско заявлял, что Киев должен принять мысль о возможной капитуляции во время второго президентского срока нынешнего главы Белого дома Джо Байдена или бывшего президента США Дональда Трампа.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал главные ошибки Украины при контрнаступлении.

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