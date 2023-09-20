Генсек НАТО заявил, что Украине не хватает средств ПВО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине необходимы средства противовоздушной обороны (ПВО), а также запчасти и обслуживание вооружения, которое уже было передано западными странами. Его цитирует агентство Reuters.

«Существует срочная потребность в средствах ПВО, а также в боеприпасах, обслуживании, запасных частях», — сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что Североатлантический альянс готов к длительному пути в вопросе поддержки Украины.

До этого обозреватель Джозеф Боско, пишущий для издания Hill, заявил, что Киев должен принять мысль о возможной капитуляции во время второго президентского срока нынешнего главы Белого дома Джо Байдена или бывшего президента США Дональда Трампа. Он отмечает, что, даже если Байден останется на посту, глава российского государства Владимир Путин, по всей видимости, будет уверен в достижении своей геостратегической цели.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал главные ошибки Украины при контрнаступлении.