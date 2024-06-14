Стало известно, какие проблемы со здоровьем вызывает кратковременное одиночество

Ученые из Пенсильванского государственного университета обнаружили, что люди, переживающие кратковременное одиночество, чаще испытывают общую усталость, головные боли и тошноту. Результаты исследования опубликованы в журнале Health Psychology.

Некоторые исследования показали, что долгосрочные последствия одиночества для здоровья включают повышение риска сердечных заболеваний на 29%, инсульта — на 32% и деменции (у пожилых) — на 50%. Люди, которые часто чувствуют себя одинокими, также более склонны к развитию депрессии и других проблем с психическим здоровьем.

В текущем исследовании ученые установили, что даже кратковременное одиночество может негативно сказываться на физическом самочувствии человека. Такие результаты были получены после восьмидневного опроса 1538 добровольцев в возрасте от 35 до 65 лет. Участников попросили сообщить, чувствовали ли они себя одинокими, а также оценить уровни стресса и свое настроение. Исследователи сосредоточились на выявлении продолжительности и частоты периодов времени, в которые участники характеризовали себя как одинокие. Также ученые фиксировали, как менялось физическое благополучие участников в «одинокие» периоды.

Десять лет спустя данные о самочувствии и психическом здоровья участников были обновлены. Повторный опрос показал, что люди в период кратковременного одиночества чаще испытывали общую усталость, головные боли и тошноту. Однако лица, устойчивые к негативному влиянию одиночества, могли не демонстрировать физических симптомов (или таковые были менее серьезными).

Ранее выяснилось, что здоровый сон уменьшает вред от одиночества.