Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какие проблемы со здоровьем вызывает кратковременное одиночество

HealthPsychology: кратковременное одиночество может стать причиной головной боли

close
100%
Shutterstock

Ученые из Пенсильванского государственного университета обнаружили, что люди, переживающие кратковременное одиночество, чаще испытывают общую усталость, головные боли и тошноту. Результаты исследования опубликованы в журнале Health Psychology.

Некоторые исследования показали, что долгосрочные последствия одиночества для здоровья включают повышение риска сердечных заболеваний на 29%, инсульта — на 32% и деменции (у пожилых) — на 50%. Люди, которые часто чувствуют себя одинокими, также более склонны к развитию депрессии и других проблем с психическим здоровьем.

В текущем исследовании ученые установили, что даже кратковременное одиночество может негативно сказываться на физическом самочувствии человека. Такие результаты были получены после восьмидневного опроса 1538 добровольцев в возрасте от 35 до 65 лет. Участников попросили сообщить, чувствовали ли они себя одинокими, а также оценить уровни стресса и свое настроение. Исследователи сосредоточились на выявлении продолжительности и частоты периодов времени, в которые участники характеризовали себя как одинокие. Также ученые фиксировали, как менялось физическое благополучие участников в «одинокие» периоды.

Десять лет спустя данные о самочувствии и психическом здоровья участников были обновлены. Повторный опрос показал, что люди в период кратковременного одиночества чаще испытывали общую усталость, головные боли и тошноту. Однако лица, устойчивые к негативному влиянию одиночества, могли не демонстрировать физических симптомов (или таковые были менее серьезными).

Ранее выяснилось, что здоровый сон уменьшает вред от одиночества.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами