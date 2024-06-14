Счета Ивлеевой заморозили из-за многомилионных долгов

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета блогерши Насти Ивлеевой из-за долгов в размере 11,3 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, счета знаменитости заморожены с 14 июня. О многомилионных долгах бывшей ведущей «Орла и решки» стало известно еще в конце мая. Тогда Telegram-канал Baza отмечал, что общая сумма долга знаменитости составляет 11 217 613 рублей. На тот момент ей были предъявлены уже два штрафа за неуплату налоговых отчислений.

В апреле 2024 года сообщалось, что Ивлеева заработала более 93 млн рублей на бизнесе по продаже чипсов и энергетиков. Выручка ООО «Коленки пчелы», 45% акций которой принадлежит Насти Ивлеевой, за 2023 год составила около 2,8 млрд рублей. А чистая прибыль — 93 млн 324 тысячи рублей, что в 2,5 раза больше, чем за 2022 год.

При этом у фирмы значились задолженности по налогам в размере 2,8 млн рублей. Однако, по данным Telegram-канала Baza, нынешний долг Ивлеевой перед ФНС никак не связан с компанией «Коленки пчелы».

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