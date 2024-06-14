В Киеве произошел взрыв

Звуки взрыва раздались в столице Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале местного издания «Страна.ua».

«В Киеве был слышен взрыв», — говорится в публикации.

Журналисты добавили, что незадолго до этого в городе сработали сирены воздушной тревоги. Особый режим ввели примерно в 10:14 мск.

Утром 14 июня в Харькове также произошли несколько взрывов. Но другая информация о ситуации в городе не поступала.

Незадолго до этого украинское издание «Главком» сообщило, что в Киеве и на территории Хмельницкой области произошли несколько взрывов. Звуки взрывов раздались на окраине столицы страны, при этом тогда же в Киевской области сработали средства противовоздушной обороны (ПВО).

Что касается взрыва в Хмельницкой области, он произошел на территории города Староконстантинов. На востоке этого населенного пункта находится военный аэродром.

13 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские бойцы нанесли удар по военному объекту в Корабельном районе Николаева. По его словам, целью мог стать склад с взрывчатыми веществами.

Ранее в районе Днепра (до 2016 года — Днепропетровск) после взрывов начался мощный пожар.