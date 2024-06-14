Тарасенко стал самым забивным игроком финалов Кубка Стэнли во «Флориде»

В третьем матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» оказалась сильнее «Эдмонтон Ойлерз».

Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» в присутствии 18 347 зрителей и завершилась победой гостевой команды с минимальным перевесом — 4:3.

Российский нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко, забросивший вторую шайбу своей команды, стал лидером команды по количеству заброшенных шайб в финалах Кубка Стэнли, на счету воспитанника новосибирской «Сибири» в общей сложности четыре гола в финальных сериях плей-офф НХЛ.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли у Тарасенко четыре гола и четыре результативные передачи в 20 играх.

В составе победителей заброшенными шайбами, помимо Тарасенко, отметились Сэм Райнхарт, Сэм Беннетт и Александр Барков. У проигравшей команды отличились Уоррен Фёгеле, Филип Броберг и Райан Маклауд.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Флориды». Четвертая игра серии пройдет в ночь с 15 на 16 июня в Эдмонтоне, стартовое вбрасывание состоится в 03:00 по московскому времени.

Ранее Владимир Тарасенко установил необычное достижение в Кубке Стэнли.