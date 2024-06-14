В ночь на 14 июня Воздушно-космические силы России (ВКС) ударили по аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

По данным канала, атака была нацелена на ключевые аэродромы Украины. Так, удар нанесли по объектам под Киевом, в районе Белой Церкви, а также в Полтавской и Хмельницкой областях. Источники «Военной хроники» отметили, что незадолго до этого в регионах работали российские беспилотники.

До этого группировка «Восток» сорвала ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Урожайного. Начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Офицер добавил, что под удар ВС РФ попали 72-я механизированная бригада и 128-я бригады территориальной обороны ВСУ, потери которых составили до 155 солдат и офицеров. По ним наносили удары тяжелые огнеметные системы и артиллерийские орудия.

Ранее стало известно, что украинские войска усилили давление на систему ПВО в ДНР.