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Тарасенко установил необычное достижение в Кубке Стэнли

Тарасенко вышел на 12-е место среди россиян по числу игр в Кубке Стэнли

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James Guillory-USA TODAY Sports/Reuters

В третьем матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» оказалась сильнее «Эдмонтон Ойлерз».

Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» в присутствии 18 347 зрителей и завершилась победой гостевой команды с минимальным перевесом — 4:3.

Российский нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко, забросивший вторую шайбу своей команды, смог обновить собственное достижение по количеству сыгранных матчей в Кубке Стэнли. Для воспитанника новосибирской «Сибири» эта игра стала 117-й в плей-офф НХЛ, что позволило ему по данному показателю выйти на чистое 12-е место среди россиян, опередив Вячеслава Фетисова.

В составе победителей заброшенными шайбами, помимо Тарасенко, отметились Сэм Райнхарт, Сэм Беннетт и Александр Барков. У проигравшей команды отличились Уоррен Фёгеле, Филип Броберг и Райан Маклауд.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Флориды». Четвертая игра серии пройдет в ночь с 15 на 16 июня в Эдмонтоне, стартовое вбрасывание состоится в 03:00 по московскому времени.

Ранее Владимир Тарасенко установил уникальное достижение в НХЛ.

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