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Экс-премьер Украины оценил соглашение о гарантиях безопасности Вашингтона и Киева

Экс-премьер Азаров: соглашение США и Украины не несет новой поддержки Киеву

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Александр Натрускин/РИА Новости

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что соглашение о гарантиях безопасности между Вашингтоном и Киевом не предусматривает новой поддержки для республики. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Азаров подчеркнул, что документ не содержит ничего нового и касается помощи, которую Украина и так получает. В соглашении также не указана сумма, направленная на поддержку страны, указал политик. Он назвал договор информационным поводом и медийной победой Зеленского перед саммитом в Швейцарии.

Экс-премьер напомнил, что документ не требует ратификации в конгрессе, что облегчает Соединенным Штатом выход из договора в случае избрания нового главы государства. Пакт составлен таким образом, что не является обязательным к исполнению будущими главами государства, указал Азаров.

«Это соглашение, как и другие, аналогичные ему и уже подписанные Зеленским, не имеет никаких четких параметров», — констатировал он.

13 июня президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский подписали на саммите G7 соглашение по безопасности, рассчитанное на 10 лет. США будут в течение 10 лет предоставлять Украине военную продукцию, разведданные, а также тренировать солдат украинской армии и развивать военно-промышленный комплекс страны.

Ранее на Западе не исключили переговоров с Россией в обход Украины.

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