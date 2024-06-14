Успенской вернули иск к Киркорову из-за слов о «попрошайке»

Басманный районный суд Москвы вернул Любови Успенской иск, который певица подала против Филиппа Киркорова. Об этом сообщается на сайте московских судов.

«Дело неподсудно данному суду», — говорится в основании решения.

8 июня стало известно, что Успенская подала иск в суд на Киркорова из-за слов артиста о «попрошайке». К иску была приложена филологическая экспертиза, в которой указано, что Филипп Киркоров своими высказываниями пытался унизить и опорочить честь Успенской. Певица требовала от артиста 10 млн рублей моральной компенсации. Речь идет об интервью певца, в рамках которого тот заявил, что Успенская «клянчила шмотки» у него. Артист также пренебрежительно назвал певицу «попрошайкой».

До этого исполнительница в интервью называла Киркорова женоненавистником. Впоследствии исполнитель потребовал опровергнуть сказанное, а также подал в суд на Успенскую на 10 млн рублей. В ответ артистка в одном из постов в социальных сетях предложила Киркорову деньги на новые брюки и призвала его спуститься к народу.

Ранее отца Филиппа Киркорова обманули на 3,5 млн рублей.