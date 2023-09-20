В Баку заявили о захвате азербайджанскими военными армянского квадрокоптера

Министерство обороны Азербайджана заявило, что военные республики захватили принадлежащий вооруженным силам Армении квадрокоптер при попытке осуществить полет на позициями азербайджанской армии в направлении Шушинского района в Нагорном Карабахе.

Отмечается, что инцидент произошел около 10 утра 20 сентября.

«В результате бдительности подразделений Азербайджанской Армии квадрокоптер был обнаружен и посажен специальными техническими средствами», — говорится в сообщении.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе.

В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

В свою очередь в Министерстве обороны Армении отвергли заявления Азербайджана о том, что на территории Нагорного Карабаха по-прежнему остаются армянские войска.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обвинил Россию в невыполнении обязательств по защите Нагорного Карабаха.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.