Часть кассетных боеприпасов Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют для дистанционного минирования территории. Об этом сообщил РИА Новости мотострелок 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск.

По его словам, украинские солдаты применяют кассетные боеприпасы, большинство из которых не разрывается.

«<…> возможно, это и есть минирование нашей местности противником», — уточнил командир мотострелкового подразделения.

Он подчеркнул, что неразорвавшиеся суббоеприпасы остаются на деревьях или на земле и могут детонировать в любой момент. Военнослужащий обратил внимание, что инженерная группа разминирования уничтожают найденные снаряды. Он напомнил, что калибр артиллерийского боеприпаса «натовский» — 155 мм.

17 сентября ВСУ ударили по Донецку кассетными снарядами. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 3:30 ВСУ нанесли удар по Киевскому району города.

Ранее Шойгу прокомментировал использование кассетных боеприпасов на Украине.