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В Азербайджане заявили, что отрицают использование ударных БПЛА в Карабахе

МО Азербайджана отрицает использование ударных беспилотников в Карабахе

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AP

Минобороны Азербайджана заявило, что отрицает распространяемые в армянских соцсетях сообщения об использовании военными республики ударных беспилотников в Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве назвали данные о якобы имевшем место применении Вооруженными силами Азербайджана ударных беспилотников «дезинформацией».

«Категорически опровергаем эту информацию», — подчеркнули в министерстве.

19 сентября началось очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку заявили о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» и потребовали вывода армянских частей. В Ереване отметили, что в Карабахе нет армянских военных, и сочли происходящее «широкомасштабной агрессией».

20 сентября МИД России призвал остановить кровопролитие в Карабахе. В ведомстве напомнили, что на урегулирование конфликта повлияло признание Ереваном в октябре 2022 года и мае 2023 года на саммитах под эгидой ЕС Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана.

Ранее Баку пригласил представителей армян Нагорного Карабаха на переговоры в Евлах.

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Война в Карабахе
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