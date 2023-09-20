В Азербайджане заявили, что отрицают использование ударных БПЛА в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявило, что отрицает распространяемые в армянских соцсетях сообщения об использовании военными республики ударных беспилотников в Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве назвали данные о якобы имевшем место применении Вооруженными силами Азербайджана ударных беспилотников «дезинформацией».

«Категорически опровергаем эту информацию», — подчеркнули в министерстве.

19 сентября началось очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку заявили о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» и потребовали вывода армянских частей. В Ереване отметили, что в Карабахе нет армянских военных, и сочли происходящее «широкомасштабной агрессией».

20 сентября МИД России призвал остановить кровопролитие в Карабахе. В ведомстве напомнили, что на урегулирование конфликта повлияло признание Ереваном в октябре 2022 года и мае 2023 года на саммитах под эгидой ЕС Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана.

Ранее Баку пригласил представителей армян Нагорного Карабаха на переговоры в Евлах.