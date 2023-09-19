Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Еще один беспилотник уничтожили над Орловской областью

МО РФ: средства ПВО уничтожили очередной украинский БПЛА над Орловской областью

close
100%
Shutterstock

Российские средства ПВО уничтожили очередной украинский беспилотник над Орловской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что 19 сентября около 22:30 мск была пресечена атака БПЛА самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дежурные средства ПВО сбили дрон над Орловской областью.

До этого в министерстве сообщили, что около 21:00 мск два беспилотника ликвидировали над Белгородской и Орловской областями.

Также в Белгородской области система ПВО сбила беспилотник. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в Шебекинском городском округе уничтожили БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Накануне губернатор заявил, что в результате обстрела со стороны ВСУ была повреждена линия электропередач Грайворонского городского округа.

19 сентября Миниобороны России заявляло о попытке атаки украинского дрона в Белгородской области. Беспилотник был сбит российскими силами ПВО.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях