Еще один беспилотник уничтожили над Орловской областью

Российские средства ПВО уничтожили очередной украинский беспилотник над Орловской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что 19 сентября около 22:30 мск была пресечена атака БПЛА самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дежурные средства ПВО сбили дрон над Орловской областью.

До этого в министерстве сообщили, что около 21:00 мск два беспилотника ликвидировали над Белгородской и Орловской областями.

Также в Белгородской области система ПВО сбила беспилотник. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в Шебекинском городском округе уничтожили БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Накануне губернатор заявил, что в результате обстрела со стороны ВСУ была повреждена линия электропередач Грайворонского городского округа.

19 сентября Миниобороны России заявляло о попытке атаки украинского дрона в Белгородской области. Беспилотник был сбит российскими силами ПВО.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.