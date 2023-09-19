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В Кремле ответили на вопрос, существует ли угроза российским миротворцам в Карабахе

Песков ответил, что у Кремля нет данных о каких-либо угрозах миротворцам России

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Информации об угрозе жизни российских миротворцев в Нагорном Карабахе пока нет. Об этом во время брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока мы не располагаем какой-либо информацией, что произошло что-то, угрожающее жизни нашим миротворцам», — сказал представитель Кремля.

Также он отметил, что российские военные находятся в постоянном контакте с азербайджанской и армянской сторонами.

19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявляло о ликвидации радиолокационной станции Вооруженных сил Армении. По данным ведомства, она была размещена в месте дислокации российских миротворцев.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что в Москве рассчитывают на то, что безопасность российских миротворцев будет безоговорочно обеспечена всеми сторонами.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Азербайджанское оборонное ведомство предупредило жителей Карабаха об угрозе.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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Война в Карабахе
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