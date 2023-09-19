В Госпогранслужбе сообщили о ситуации на границах Азербайджана

Начальник отдела по работе со средствами массовой информации Госпогранслужбы Азербайджана Автандил Аббасов заявил, что оперативная обстановка на границах республики на всех направлениях находится под полным контролем пограничинков, передает ТАСС.

«Принимаются необходимые меры по охране и защите государственных границ», — сказал он.

Аббасов также указал, что азербайджанская сторона немедленно даст «адекватный и жесткий ответ» на любые возможные провокации.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в нарушении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о проведении антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе, целью которых является пресечение «широкомасштабных провокаций» в регионе, разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории Карабаха. В МО отметили, что проинформировали российскую миротворческую миссию и российско-турецкий мониторинговый центр о проведении «антитеррористической операции».

В свою очередь в Минобороны Армении заявили, что 19 сентября азербайджанские ВС нарушили режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и нанесли ракетные удары. Заявления же азербайджанского военного ведомства о том, что 17 сентября подразделения ВС Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, не соответствуют действительности, подчеркнули в армянском МО.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.