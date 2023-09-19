Эстония еще не передала Украине кассетные боеприпасы

Пресс-секретарь министерства обороны Эстонии Андра Нылвак заявил, что Таллин пока не передавал Киеву кассетные боеприпасы. Об этом пишет ТАСС.

По словам Нылвака, количество кассетных и других боеприпасов у Сил обороны Эстонии является государственной тайной. Уточняется, что о передаче таких снарядов Украине будет сообщено постфактум.

До этого глава МО Литвы Анушаускас высказался за выход из конвенции по кассетным снарядам.

Кассетные боеприпасы — боеприпасы, которые при разрыве высвобождают суббоеприпасы меньшего размера. Если последние не детонируют в момент применения, впоследствии они могут представлять опасность для мирного населения. Кассетные боеприпасы запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам в мае 2008 года. США, Россия и КНР не подписали конвенцию.

7 июля президент США Джо Байден заявил, что решение передать Украине кассетные боеприпасы было принято, поскольку у страны заканчивались обычные снаряды. Американский лидер подчеркнул, что ход конфликта на Украине зависит от поставок боеприпасов.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.