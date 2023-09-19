Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эстония еще не передала Украине кассетные боеприпасы

Спикер МО Эстонии Нылвак: Таллин еще не передал Киеву кассетные боеприпасы

close
100%
Алексей Резников/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пресс-секретарь министерства обороны Эстонии Андра Нылвак заявил, что Таллин пока не передавал Киеву кассетные боеприпасы. Об этом пишет ТАСС.

По словам Нылвака, количество кассетных и других боеприпасов у Сил обороны Эстонии является государственной тайной. Уточняется, что о передаче таких снарядов Украине будет сообщено постфактум.

До этого глава МО Литвы Анушаускас высказался за выход из конвенции по кассетным снарядам.

Кассетные боеприпасы — боеприпасы, которые при разрыве высвобождают суббоеприпасы меньшего размера. Если последние не детонируют в момент применения, впоследствии они могут представлять опасность для мирного населения. Кассетные боеприпасы запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам в мае 2008 года. США, Россия и КНР не подписали конвенцию.

7 июля президент США Джо Байден заявил, что решение передать Украине кассетные боеприпасы было принято, поскольку у страны заканчивались обычные снаряды. Американский лидер подчеркнул, что ход конфликта на Украине зависит от поставок боеприпасов.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях