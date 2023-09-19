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В СБУ ответили на расследование The New York Times

СБУ: по Константиновке 6 сентября Россия ударила ракетой С-300

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Ukrainian Police Press Office/AP

В пресс-службе Службы безопасности Украины заявили, что 6 сентября 2023 года по рынку в Константиновке был произведен удар ракетой из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 российской стороны. Об этом сообщает «Украинская правда».

Таким образом в ведомстве прокомментировали расследование издания The New York Times, в котором утверждалось, что на рынок упала украинская ракета.

«СБУ расследует очередное военное преступление Российской Федерации, которое касается обстрела россиянами рынка в Константиновке 6 сентября этого года», — заявили в пресс-службе ведомства.

Там подчеркнули, что российская сторона ударила по гражданскому объекту из комплекса С-300, об этом «свидетельствуют идентифицированные обломки ракеты, изъятые на месте трагедии».

До этого The New York Times провела расследование об ударе ракеты по рынку в Константиновке. Украинская сторона обвиняла Россию в ударе, однако журналисты выяснили, что ракета принадлежала ВСУ. Вероятнее всего, удар был нанесен из-за ошибки украинской системы ПВО.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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