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Патрушев и Ван И обсудили военное сотрудничество России и Китая

Патрушев и Ван И обсудили военное сотрудничество России и Китая и тему Украины

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И обсудил сотрудничество Москвы и Пекина в военной сфере, а также актуальные международные вопросы, в частности Украину. Об этом сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ, передает ТАСС.

Отмечается, что стороны отдельное внимание уделили совместному противодействию вмешательству во внутренние дела суверенных государств.

Также Патрушев и Ван И обменялись мнениями по основным международным проблемам, отметив, что создание Соединенными Штатами новых блоков и разделительных линий в азиатско-тихоокеанском регионе, а также усиление присутствия Североатлантического альянса в Азии и на Тихом Океане направлено на подрыв сложившейся системы безопасности в регионе.

Не остались без внимание и вопросы касательно Корейского полуострова и конфликта на Украине.

В ходе этой же встречи Патрушев завил, что Запад проводит кампанию по сдерживанию России и Китая.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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