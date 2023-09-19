Пентагон поддержал обучение украинских летчиков на F-16 на территории США

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США поддерживают обучение украинских летчиков пилотированию истребителей F-16 на своей территории. Об этом он сообщил на заседании контактной группы по Украине, передает CNN.

Украинские пилоты могут завершить обучение до конца года, но потребуется больше времени, прежде чем они начнут выполнять боевые задания.

После этого они вернутся в Европу, чтобы пройти дополнительную подготовку по техобслуживанию самолетов.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не планирует обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16.

По его словам, ФРГ помогает Киеву артиллерией, бронетехникой и инженерными возможностями. Кроме того, сейчас в этот список добавили зимнюю одежду и теплогенераторы. Глава ведомства подчеркнул, что в этом Украина сейчас нуждается «больше всего». Он обратил внимание, касаясь участия Берлина в «истребительной коалиции», что другие партнеры «демонстрируют свои сильные стороны».

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.