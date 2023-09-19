В Запорожской области заявили о 10 уничтоженных бронемобилях ВСУ

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВС РФ уничтожили 10 единиц бронетехники ВСУ под Работино. Об этом пишет ТАСС.

«На данным момент известно о десяти уничтоженных единицах техники. БМП, БТР и боевые бронированные машины», — заявил он.

По словам Рогова, после ликвидации техники сопровождающие ее части ВСУ отошли в лесополосу, где они находятся под обстрелом артиллерии и РСЗО.

До этого врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС РФ разбили колонну бронетехники ВСУ, которая двигалась в направлении Работино.

«Силы у противника пока еще есть, хотя и на исходе, и еще одна перспектива наступления от их западных кураторов грозит им очередными колоссальными потерями, особенно на их позициях, когда низина полностью просматривается и контролируется нашими войсками», — отметил чиновник.

По словам Балицкого, ВСУ пытаются восстановить боеспособность в этом районе, чтобы затем занять Новопокровку и Ильиченково. При этом он заявил о возможной третьей волне контрнаступления Украины в сентябре 2023 года.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.