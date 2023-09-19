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В США заявили, что Запад больше не может скрывать правду о провале наступления ВСУ

Офицер США Дэвис: Запад больше не может скрывать провал контрнаступления ВСУ

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Alex Babenko/AP

Бывший офицер американской армии Дэниел Дэвис в статье в журнале Newsweek заявил, что на Западе больше не могут скрывать правду о провале украинского контрнаступления и неудачной политике США в отношении Украины.

Дэвис подчеркнул, что больше невозможно скрывать правду о конфликте России и Украины. Он отметил, что в то время как ведущие политики, генералы и эксперты США продолжают выступать за бессрочную поддержку Украины в противостоянии с Россией, трезвый и точный анализ украинского контрнаступления показывает, что жертвы, понесенные в нем ВСУ, практически не имеют никакого смысла.

Дэвис выразил мнение, что Вашингтону необходимо провести коррекцию курса и начать проводить новую политику. Именно это поможет сохранить жизни украинцев и соблюдать американские интересы.

Ранее бывший американский морской пехотинец Брайан Берлетик заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могло закончиться победой Киева, потому что они никогда не располагали средствами, позволяющими конкурировать с Российской армией.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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