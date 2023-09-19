Посольство РФ в Стокгольме назвало наемниками и преступниками воюющих в ВСУ граждан Швеции

Посольство России в Швеции заявило, что иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на Украине, являются преступниками, которые понесут наказание. Об этом сообщается в Telegram-канале российского дипломатического представительства.

В стокгольмской газете Svenska Dagbladet, говорится в заявлении посольства, 17 сентября появилась очередная хвалебная статья о двух гражданах Швеции, которые в составе так называемого «Интернационального легиона обороны Украины» принимают участие в боевых действиях, совершая преступления в отношении российских военнопленных.

Посольство подчеркнуло, что целью интервью наемников газете является получение дополнительных пожертвований, так как получаемая ими зарплата в размере $1,3–2,3 тыс. считается недостаточной.

Российские дипломаты напомнили, что в соответствии с Международной конвенцией о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников оба шведских гражданина являются преступниками. Они завербовались в «интернациональный легион», получают денежное вознаграждение и «пожертвования», не являясь при этом гражданами Украины и не выполняя официальных обязанностей от лица шведских вооруженных сил. Таким образом, весь состав преступления представляется очевидным.

Посольство заявило, что шведским гражданам по российским законам грозит от семи до 15 лет лишения свободы, и они обязательно понесут за наемничество заслуженное наказание.

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