Стала известна судьба бойцов ЧВК «Вагнер» в ЦАР

Бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) после кончины ее основателя Евгения Пригожина потребовали подписать контракт с Министерством обороны (МО) Российской Федерации. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на официальные лица ЦАР.

Президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера заявил в интервью изданию, что около тысячи бойцов ЧВК останутся в стране для обеспечения безопасности в стране.

Также издание выяснило, что заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров проинформировал Туадера о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» перейдут под контроль Минобороны РФ.

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс Москва — Санкт-Петербург. В Росавиации заявили, что предприниматель Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин числились среди пассажиров разбившегося самолета.

Ранее Путин назвал Пригожина «человеком сложной судьбы и талантливым бизнесменом».