Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МиГ-31 не допустил в Россию «Посейдон» ВМС США над Баренцевым морем

МО РФ: МиГ-31 не допустил нарушения границы самолетом США над Баренцевым морем

close
100%
Нина Падалко/РИА «Новости»

Российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения госграницы самолетом патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США. Инцидент произошел над Баренцевым морем, уточнили в Минобороны России.

«18 сентября <…> над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель», — уточнили в ведомстве.

Чтобы опознать воздушную цель, подняли истребитель МиГ-31 сил Северного флота. Экипаж борта доложил, что это самолет «Посейдон» ВМС США. Когда американские летчики заметили приближение российского истребителя, то развернулись от российских рубежей. В ведомстве обратили внимание, что полет российский истребитель выполнил по международным правилам.

«Нарушения государственной границы РФ не допущено», — заключили в министерстве.

31 августа МиГ-31 не допустил в Россию «Посейдон» ВВС Норвегии над Баренцевым морем.

Накануне МиГ-29 развернул норвежский самолет.

Ранее Минобороны сообщило, что над акваторией Черного моря зафиксировали беспилотники ВВС США.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях