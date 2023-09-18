МиГ-31 не допустил в Россию «Посейдон» ВМС США над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения госграницы самолетом патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США. Инцидент произошел над Баренцевым морем, уточнили в Минобороны России.

«18 сентября <…> над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель», — уточнили в ведомстве.

Чтобы опознать воздушную цель, подняли истребитель МиГ-31 сил Северного флота. Экипаж борта доложил, что это самолет «Посейдон» ВМС США. Когда американские летчики заметили приближение российского истребителя, то развернулись от российских рубежей. В ведомстве обратили внимание, что полет российский истребитель выполнил по международным правилам.

«Нарушения государственной границы РФ не допущено», — заключили в министерстве.

31 августа МиГ-31 не допустил в Россию «Посейдон» ВВС Норвегии над Баренцевым морем.

Накануне МиГ-29 развернул норвежский самолет.

Ранее Минобороны сообщило, что над акваторией Черного моря зафиксировали беспилотники ВВС США.