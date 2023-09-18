Военком рассказал о порядке применения одного ограничения для уклонистов

Временно исполняющий обязанности военного комиссара Петербурга Марат Урмансов на заседании правительства региона рассказал, что уклонистам будет запрещаться выезд из России по истечении 20 дней со дня появления электронной повестки в соответствующем реестре. Его слова приводит «Фонтанка».

«Призывники <...> в двухнедельный срок со дня начала следующего периода проведения призыва на военную службу обязаны лично явиться в комиссариат для сверки данных воинского учета», — сказал он.

По словам Урмансова, речь идет о призывниках, не имеющих действующую отсрочку на период проведения призыва на военную службу.

Он также уточнил, что в связи с неявкой в военкомат призывнику могут временно ограничить право распоряжаться недвижимостью и транспортными средствами, а также запретить регистрироваться в качестве ИП и получать кредиты.

Осенний призыв начнется 1 октября и продлится до 31 декабря.

6 сентября заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин заявлял, что в Госдуме не идет речи об увеличении срока прохождения службы для призывников.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.