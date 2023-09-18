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Эксперт оценил возможность проведения контрнаступления со стороны России или Украины

Геополитик Ивашов: Россия или Украина не пойдут в наступление в ближайшее время

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Anna Voitenko/Reuters

В ближайшее время крупное контрнаступление не ожидается ни со стороны Украины, ни со стороны России, сказал в интервью Pravda.Ru генерал-полковник в отставке, доктор исторических наук, геополитик Леонид Ивашов.

По его словам, это связано не только с погодными условиями, но и с тем, что стороны занимаются сбором снарядов. Он добавил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается снарядный голод.

«Однако украинцев продолжат гнать в атаки, перемирия не будет. Есть подотчетные моменты в отношениях Запада и Киева: мы вам оружие даем — выходите в атаки. И с нашей стороны выделяются огромные средства на ведение СВО», — отметил Ивашов.

Эксперт добавил, что интенсивность сражений резко сократится после того, как придут холода, но артобстрелы, взводные и ротные атаки останутся.

Эксперт по кризисным ситуациям, ветеран СВР Лев Корольков до этого говорил, что во второй половине октября в зоне проведения военной операции на Украине начнется затишье. По его данным, период напряженности будет с конца сентября до половины октября.

Ранее в ВСУ назвали катастрофичной первую фазу контрнаступления.

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