Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Войска РФ ударили по местам хранения Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном

МО: ВС РФ уничтожили места хранения ВСУ Storm Shadow и боеприпасов с ураном

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские войска нанесли удары по местам, где Вооруженные силы Украины хранят британские дальнобойные ракеты Storm Shadow и боеприпасы с обедненным ураном. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Как рассказали в министерстве, групповой удар по этим объектам высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также ударными беспилотниками был нанесен ВС РФ сегодня ночью.

Кроме того, войска РФ атаковали центры радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп Вооруженных сил Украины.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что длительный конфликт опасен для его страны, потому что он истощает не только украинские ресурсы, но и ее западных союзников.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал главные ошибки Украины при контрнаступлении.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях