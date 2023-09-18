Войска РФ ударили по местам хранения Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном

Российские войска нанесли удары по местам, где Вооруженные силы Украины хранят британские дальнобойные ракеты Storm Shadow и боеприпасы с обедненным ураном. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Как рассказали в министерстве, групповой удар по этим объектам высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также ударными беспилотниками был нанесен ВС РФ сегодня ночью.
Кроме того, войска РФ атаковали центры радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп Вооруженных сил Украины.
«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — подчеркнули в Минобороны.
Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что длительный конфликт опасен для его страны, потому что он истощает не только украинские ресурсы, но и ее западных союзников.
Ранее генерал чешской армии в запасе назвал главные ошибки Украины при контрнаступлении.