Российские войска нанесли удары по местам, где Вооруженные силы Украины хранят британские дальнобойные ракеты Storm Shadow и боеприпасы с обедненным ураном. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Как рассказали в министерстве, групповой удар по этим объектам высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также ударными беспилотниками был нанесен ВС РФ сегодня ночью.

Кроме того, войска РФ атаковали центры радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп Вооруженных сил Украины.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что длительный конфликт опасен для его страны, потому что он истощает не только украинские ресурсы, но и ее западных союзников.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал главные ошибки Украины при контрнаступлении.