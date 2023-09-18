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В Запорожской области сообщили об отраженной атаке ВСУ у села Работино

Рогов: армия РФ отразила атаку вблизи Работино, уничтожив два украинских танка

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РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку атаковать позиции Российской армии вблизи населенного пункта Работино, расположенного в Запорожской области. В результате наступления два украинских танка подорвались на минах, передает ТАСС со ссылкой на руководителя общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

Собеседник агентства отметил, что инцидент произошел утром 18 сентября. При этом два танка ВСУ при поддержке пехоты намеревались прорвать российскую линию обороны, которая находится восточнее Работино.

«Два танка взорвались на обновленном минном поле, наши ребята продолжают минирование, не сидят на месте, что было неприятной неожиданностью для противника», — подчеркнул Рогов.

Он добавил, что потери украинской армии составили несколько десятков человек. Оставшимся бойцам ВСУ пришлось отойти в лесопосадки, где их в течение нескольких часов «накрывали огнем» российские военные.

До этого сообщалось о выводе в тыл значительной части украинских подразделений из района поселка Новодонецкий в ДНР. Как сказал врио главы региона Ян Гагин, попытки ВСУ взять населенный пункт штурмом не дали результатов и им пришлось снизить свою активность на данном участке фронта.

Ранее в ВСУ рассказали о беспрецедентной ночной атаке со стороны российской авиации.

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