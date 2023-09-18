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США отправят Украине снаряды с обедненным ураном

FT: США объявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном

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Shutterstock

США отправят Украине снаряды с обедненным ураном, сообщает Financial Times.

По данным газеты, Пентагон также собирается отправить Украине ракеты ATACMS, куда помещается около 300-400 кассетных боеприпасов.

При этом представитель Human Rights Watch Мэри Уорхэм сообщила, что США не предоставляли организации никаких подробностей об отправленных Киеву кассетных боеприпасах.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила журналистам во время брифинга, что США планируют доставить на Украину снаряды с обедненным ураном к тому моменту, когда там будут танки Abrams.

До этого Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $175 млн. В рамках него Киев в том числе получит снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. В ООН выразили обеспокоенность таким решением, Россия запросила заседание Совбеза ООН.

В Белом доме уверяют, что снаряды с обедненным ураном «не представляют радиоактивной угрозы». Посольство РФ в США сообщило, что Вашингтону «глубоко безразлично как настоящее Украины, так и будущее республики и ее европейских соседей».

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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