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В России впервые осудили женщину-военную за уклонение от мобилизации

«Ъ»: суд в РФ впервые осудил военнослужащую за уклонение от службы в период СВО

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Суд в России впервые осудил женщину-военнослужащую за уклонение от службы в период специальной военной операции. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Владикавказский гарнизонный военный суд посчитал, что уроженка Кабардино-Балкарии ефрейтор Мадина Кабалоева уклонилась от военной службы без уважительных на то причин (ч. 5 и ч. 3.1 ст. 337 УК РФ) и приговорил ее к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако исполнение наказания вступит в силу лишь в 2032 году, поскольку у фигурантки есть несовершеннолетний ребенок.

Защита Кабалоевой заявила, что обжалует соответствующий приговор в Южном окружном военном суде.

Сама подсудимая заявила, что не явилась к командованию из-за того, что в медицинской роте ей предоставили рекомендацию об освобождении от военной службы из-за беременности и наличия маленького ребенка. Кабалоева отметила, что была уверена в том, что медрота уведомит об этом ее начальство.

Обвинение же заявило, что женщина была обязана явиться к работодателю сама, учитывая начавшуюся в России частичную мобилизацию, а также ввиду того, что она не уволилась и осталась на службе даже во время беременности.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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Мобилизация в России
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