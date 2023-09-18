Зеленский не хочет давать Путину передышки, несмотря на медленное контрнаступление

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу СBS признал, что контрнаступление двигается медленно, но призвал «не давать передышки» российским силам.

По словам украинского лидера, контрнаступление Вооруженных сил Украины «не очень быстрое», однако «мы не должны давать [президенту РФ Владимиру] Путину передышки».

«Мы должны освободить нашу территорию как можно больше и двигаться вперед, даже если это меньше [полмили] или [сто] метров, мы должны это сделать», — подчеркнул Зеленский.

Также президент Украины заявил, что конфликт не будет окончен путем передачи части территорий. Он указал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины продолжится и после окончания благоприятных погодных условий.

Бывший разведчик США Скотт Риттер заявлял, что подход Вооруженных сил РФ к Одессе станет решающим моментом для Украины. В программе «Ask the Inspector» он отметил, что это будет последний шанс для Киева пересмотреть конфликт до того, как Россия начнет военные действия, захватит Одессу и ограничит доступ Украины к Черному морю.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.