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Российские военные рассказали как защищаются от БПЛА-камикадзе ВСУ

Бойцы ВС РФ раскрыли методы защиты от украинских беспилотников-камикадзе

Бойцы российской армии, которые держат оборону на Артемовском направлении, раскрыли методы защиты от украинских беспилотников-камикадзе, сообщает РИА Новости.

«Летит коптер противника, начиненный боеприпасом, люди на позициях пытаются сбить, чтобы коптер в них не попал, отбить желание у противника лететь дальше. За сегодня это 12-й по счету. Украинские FPV-дроны в большинстве случаев летают наугад, так как объективного видео у них нет, что происходит в городе», — рассказал разведчик 150-й мотострелковой дивизии.

Он пояснил, что дроны-камикадзе ВСУ чаще всего охотятся за машинами, однако недавно стали атаковать и группы пехоты. Кроме зенитного огня, от удара FPV-дрона также возможно спрятаться — эти дроны являются громкими и хорошо заметными целями.

Ранее украинские военные столкнулись с новой проблемой в зоне боевых действий.

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Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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