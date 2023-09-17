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СМИ соощают о взрывах в Одесской области

«Зеркало недели»: в Одесской области произошли взрывы

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Shutterstock

В Одесской области Украины произошли несколько взрывов, сообщает издание «Зеркало недели».

По информации издания, Киев объяснил взрывы работой систем противовоздушной обороны (ПВО). Также на всей территории страны действует воздушная тревога.

До этого глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в своем Telegram-канале сообщал, что в украинском Харькове произошли четыре взрыва 16 сентября.

Синегубов призывал местных жителей прятаться в укрытиях.

Глава военно-гражданской администрации (российской. — «Газета.Ru») Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что в районе реки Оскол сейчас идут ожесточенные бои, украинские Вооруженные силы несут серьезные потери.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. »Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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