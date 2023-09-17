Президент Украины Владимир Зеленский отказывается от переговоров с Россией ради спасения себя и своей семьи. Об этом газете Nihon Keizai рассказал бывший главный аналитик МИД Японии Масару Сато.

По словам Сато, Зеленский будет вести конфликт до конца, в противном случае его повесят, поэтому конфликт будет продолжаться еще долгое время.

«Зеленский знает, что если он прекратит военные действия, то его повесят, поэтому он пойдет до конца. Тогда, по крайней мере, он и его семья смогут бежать», — отметил Сато.

При этом аналитик уверен, что Вашингтон не примет капитуляцию Киева без боя.

До этого бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что политика действующего президента страны Зеленского приведет к уничтожению украинских мужчин. По его словам, стремление Киева продолжать боевые действия приведет к тому, что через несколько лет мужское население Украины значительно сократится.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.