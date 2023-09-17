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Власти Орловской области сообщили о падении БПЛА

Губернатор Клычков: в Орловской области упал беспилотник

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Shutterstock

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в своем Telegram-канале о падении в регионе беспилотного летательного аппарата.

«Сегодня примерно в 3:50 на территории города Орла произошло падение беспилотного летательного аппарата. Он упал на нежилой объект в Железнодорожном районе», — поделился Клычков.

Он добавил, что место падения беспилотника оцеплено, там работают специальные службы.

Telegram-канал Mash писал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Орловскую область с помощью беспилотника.

«Со слов местных жителей, сначала был слышен характерный звук дрона, а потом взрыва. После этого начался пожар. По предварительным данным, полыхает резервуар с горючей жидкостью», — говорится в сообщении.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщал о втором беспилотнике, летевшем на Москву.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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