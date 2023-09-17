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Собянин сообщил о втором бесилотнике, пытавшемся атаковать Москву

Собянин: второй беспилотник, летевший на Москву, был сбит в Раменском районе

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Михаил Метцель/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о втором беспилотнике, летевшем на Москву.

По словам Собянина, беспилотник был сбит над Раменским районом Московской области силами ПВО.

«Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет», — говорится в сообщении.

До этого Собянин сообщал, что над Истрой был сбит украинский беспилотник, летевший на Москву. На месте работают специалисты экстренных служб.

Минобороны РФ также сообщало, что ВС перехватили беспилотник самолетного типа над Брянской областью.

До этого сообщалось, что Ростовская, Московская и Брянская области подверглись атакам беспилотников.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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