Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-аналитик ЦРУ заявил, что ВСУ могут начать восстание против Зеленского

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ могут начать восстание против Зеленского

close
100%
Reuters

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать восстание против президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«Я ожидаю подобного, удивлен, что этого еще не произошло», — заявил Джонсон.

По его словам, он не видит «большого энтузиазма на Украине, чтобы продолжать военные действия и дальше терять людей».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал не ждать хеппи-энда в ходе контрнаступления ВСУ из-за больших потерь личного состава, отметив, что происходящее — «не фильм».

До этого Зеленский заявил в интервью британскому журналу Economist, что он начал сомневаться в искренности ряда западных партнеров Киева, которые утверждали, что всегда будут поддерживать украинское государство.

Ранее экс-премьер Украины заявил, что власти перекладывают ответственность друг на друга.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях