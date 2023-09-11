Экс-аналитик ЦРУ заявил, что ВСУ могут начать восстание против Зеленского

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать восстание против президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«Я ожидаю подобного, удивлен, что этого еще не произошло», — заявил Джонсон.

По его словам, он не видит «большого энтузиазма на Украине, чтобы продолжать военные действия и дальше терять людей».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал не ждать хеппи-энда в ходе контрнаступления ВСУ из-за больших потерь личного состава, отметив, что происходящее — «не фильм».

До этого Зеленский заявил в интервью британскому журналу Economist, что он начал сомневаться в искренности ряда западных партнеров Киева, которые утверждали, что всегда будут поддерживать украинское государство.

Ранее экс-премьер Украины заявил, что власти перекладывают ответственность друг на друга.