В случае реального столкновения с Россией британская авиация не справится, пишет издание Daily Mail.

Как пишет автор публикации, британский парк воздушной техники уступает в количестве российскому в восемь раз. В частности, в ВВС Великобритании 169 истребителей против 1500 российских самолетов.

«Парк боевых самолетов настолько мал, что будет сметен, если Великобритания вступит в войну с Владимиром Путиным», — говорится в публикации.

В Минобороны Великобритании считают, что количество истребителей компенсируется их технологическим совершенством, но в отчете ведомства значится, что страна находится «в опасном положении».

До этого в британском парламенте сообщали, что в ВВС Великобритании нет резервов для военного конфликта.

В комитете по обороне добавили, что на вооружении Военно-воздушных сил стоят 205 самолетов с неподвижным крылом, из которых 159 истребителей и 46 транспортных самолетов.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.