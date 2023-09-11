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Бойцы группировки «Восток» сорвали ротацию украинских подразделений у Новодонецкого

Минобороны: у Новодонецкого группировка «Восток» сорвала ротацию подразделений ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Ротация подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новодонецкого была сорвана действиями российских военнослужащих группировки войск «Восток». Об этом начальник пресс-центра группировки Олег Чехов сообщил РИА Новости.

Передовые подразделения группировки «Восток» про поддержке артиллерии на Южно-Донецком направлении сорвали ротацию украинских войск на позициях в районе Новодонецкого. При этом были уничтожены живая сила и автомобильная техника противника.

Чехов добавил, что артиллерийским огнем были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, пункты временной дислокации украинских войск и ангар с автомобильной техникой.

В ходе контрбатарейной борьбы были поражены буксируемая гаубица «Мста-Б» и минометные расчеты противника.

Российская авиация нанесла удары по скоплениям живой силы и техники противника. С помощью систем ПВО были сбиты два украинских разведывательных беспилотных летательных аппарата «Валькирия».

Ранее сообщалось, что российскими артиллеристами группировки «Восток» была сорвана попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) перейти в наступление на одном из участков Южно-Донецкого направления.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал главные ошибки Украины при контрнаступлении.

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