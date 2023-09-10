В США оценили результаты наступления украинских военных

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Марк Милли заявил, что сейчас рано говорить, провалилось ли наступление Украины. Об этом сообщает «Би-би-си» (BBC).

«Слишком рано говорить, чем все закончится. Они достигли по меньшей мере частичного успеха в том, что они собираются сделать, и это важно», — добавил генерал США Милли.

По словам американского военного, у Киева еще есть до 45 дней на то, чтобы продолжить попытки наступления по приемлемой погоде.

«После это грунт станет очень сырым, станет крайне сложно маневрировать. Затем придут зимние холода...» — предупредил военный.

Как считает Милли, пока Вооруженным силам Украины удается «уверенно продвигаться вперед».

До этого российские военные рассказали о предотвращении террористической атаки на территории РФ.

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Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.