БМП-3 уничтожает легкую бронетехнику ВСУ с одного выстрела

Заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС «Курганмашзавода», который входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», Роман Хромов заявил, что российские БМП-3 уничтожают БМП и БТР противника с одного выстрела за счет того, что имеет мощное орудие. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, БМП-3 используют как 30-миллиметровые, так и 100-миллиметровые боеприпасы, а также управляемые ракеты «Аркан» и осколочно-фугасные снаряды «Вишня».

«100-миллиметровый осколочно-фугасный выстрел «Вишня» при его прямом попадании в цель типа БМП-2 либо БТР приводит к ее полному уничтожению», — сказал Хромов.

Ранее военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что российские усовершенствованные боевые машины пехоты БМП-2М с боевыми модулями «Бережок» по эффективности не уступают самым лучшим образцам западной техники, в частности, американским Bradley.

Военный напомнил, что мотострелковые войска долгие годы пользовались преимущественно БМП-2. Эта машина была задействована в Афганистане, использовалась в ходе конфликтов на Северном Кавказе. Ее отличительная черта — наличие автоматической 30-миллиметровой пушки.

Кроме того, машина сможет достаточно эффективно справляться с пехотой. «Бережок» также теперь оснащен автоматическим гранатометом, двумя установками противотанковых управляемых ракет «Корнет», лазерными прицелами, защищенной связью и другими атрибутами.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.