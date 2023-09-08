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Колумбиец рассказал, почему его соотечественники присоединяются к ВСУ

El Mundo: колумбийские ветераны присоединяются к ВСУ из-за низких пенсий

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Libkos/AP

Опытный отставной боец Вооруженных сил Колумбии рассказал El Mundo, что низкие пенсии побуждают других колумбийских ветеранов отправляться на Украину с целью увеличить свой доход.

По словам мужчины, который сам присоединился к ВСУ, у него есть 20-летний стаж службы в армии Колумбии, но его пенсия составляет около €200.

С 1964 по 2019 год на территории Колумбии продолжалась гражданская война между правительственными силами и FARC (Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа).

В испанском издании отмечают, что параллельно увеличивается поток добровольцев из Кубы, участвующих в СВО на стороне России.

До этого Минобороны заявило, что ВС РФ нанесли удары по местам дислокации «Кракена» и «Грузинского легиона».

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в МИД прокомментировали сообщения о троих раненных в результате ракетного удара по Краматорску колумбийцах.

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Операция на Украине
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