В Минобороны РФ сообщили об успехах российских бойцов на Запорожском направлении

Министерство обороны РФ сообщило, что за последние сутки российские войска отразили пять атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Вербового в Запорожской области.

По данным ведомства, потери украинской стороны за время боев на этом направлении составили 40 человек. Также были уничтожены танк, две боевые машины пехоты (БМП), три автомобиля, две артиллерийские системы М777 американскоого производства, британское орудие FH-70, гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30, самоходная артиллерийская установка (САУ) «Акация», РСЗО «Град», а также станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Буковель-AD».

До этого врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что позиции России в районе Работино укрепили двумя дивизиями десантников.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. »Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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