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Минобороны сообщило об отражении на Донецком направлении 12 атак ВСУ

Минобороны: российские войска отразили 12 атак ВСУ на Донецком направлении

Министерство обороны РФ сообщило, что подразделения группировки российских войск «Юг» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 12 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По информации ведомства, были отражены атаки подразделений 3-й штурмовой, 77-й аэромобильной, 110-й механизированной бригад ВСУ, а также 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Артемовск, Андреевка, Веселое и Орехово-Василевка Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщал, что российские военнослужащие смогли сорвать переправу Вооруженных сил Украины через реку Шайтанка под Новодонецким в ДНР.

До этого он заявлял, что Вооруженные силы России ликвидировали разведгруппу ВСУ на Южнодонецком направлении.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Операция на Украине
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