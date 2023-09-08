Министерство обороны РФ сообщило, что подразделения группировки российских войск «Юг» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 12 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По информации ведомства, были отражены атаки подразделений 3-й штурмовой, 77-й аэромобильной, 110-й механизированной бригад ВСУ, а также 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Артемовск, Андреевка, Веселое и Орехово-Василевка Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщал, что российские военнослужащие смогли сорвать переправу Вооруженных сил Украины через реку Шайтанка под Новодонецким в ДНР.

До этого он заявлял, что Вооруженные силы России ликвидировали разведгруппу ВСУ на Южнодонецком направлении.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.