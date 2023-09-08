«Ракеты могут достать до США»: военный эксперт рассказал о ядерном потенциале КНДР

Северная Корея хочет произвести впечатление на другие страны, делая заявление о росте своей военной мощи. Об этом телеканалу «360» рассказал политолог Андрей Кошкин, комментируя новости о спуске на воду новейшей подводной лодки КНДР.

По мнению эксперта, страна действительно смогла нарастить свой военный потенциал, включая ядерную область.

«Поначалу это все вызывало какие-то улыбки, а сегодня мы уже вынуждены констатировать, что те баллистические межконтинентальные ракеты, которые есть у Северной Кореи, могут достать до земли Соединенных Штатов Америки», — отметил Кошкин.

Он уточнил, что наибольшие опасения того, что Северная Корея может применить ядерное оружие, возникали у США и Южной Кореи. По его словам, страны безрезультатно пытались договориться с КНДР по этому вопросу.

8 сентября сообщалось, что в КНДР в торжественной обстановке прошла церемония спуска на воду новейшей подводной лодки, которая оснащена тактическим ядерным оружием. На церемонии, приуроченной к предстоящему Дню образования КНДР, присутствовал лидер государства Ким Чен Ын.

Ранее посол КНДР заявил, что Пхеньян придерживается политики «ядерным оружием на ядерное оружие».